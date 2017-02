Suspectele în cazul uciderii lui Kim Jong-Nam riscă pedeapsa capitală

17:37

Preşedintele Igor Dodon şi oligarhul Vladimir Plahotniuc au o relaţie de parteneriat, unul fiind cu faţa spre Federaţia Rusă, iar altul spre Uniunea Europeană, interesul lor fiind menţinerea la putere şi spălarea fondurilor care vin de la partenerii externi ai Republicii Moldova. De această părere este analistul politic de la Bucureşti şi expertul pe spațiul ex-sovietic, Armand Goşu.