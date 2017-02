Mozilla a cumpărat Pocket

13:07

Am avut recent ocazia să particip la un eveniment organizat la Academia Militară "Alexandru cel Bun", cu ocazia comemorării combatanţilor moldoveni din războiul sovieto-afgan. Am prezentat volumul meu de interviuri Afganii, pentru că avea legătură directă cu evenimentul. Am spus acolo că militarii moldoveni o duc cel mai prost din toți militarii din Europa. Cei din sală au fost de acord cu mine. Singura excepţie sunt militarii din Ucraina, unde e război, dar nici să fii militar în timp de pace nu e foarte uşor.