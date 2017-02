Dorin Chirtoacă: Nu văd premize pentru majorarea tarifelor la călătoria cu microbuzul

19:57

Denis Roabes sau The Motans a lansat în weekend primul single din acest an, piesa „Weekend”, alături de interpreta Delia. Romantica piesă are toate șansele să devină hit, reușind să adune în doar două zile de la lansare peste un milion de afișări pe Youtube. Articolul (video) Ascultă cum cântă împreună The Motans și Delia LIVE piesa „Weekend” apare prima dată în #diez.