Spectacol dedicat aniversării a 80-a de la naşterea lui Eugen Doga

09:27

Lista câștigătorilor de Oscar 2017 Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2017. Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS). Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2017: Cel mai bun film: “Moonlight” Cel mai bun regizor: Damien Chazelle (”La La Land”) Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck Cea mai bună actriţă în rol principal: Emma Stone (”La La Land”) Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali (”Moonlight”) Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis (”Fences”) Cel mai bun film străin: ”The Salesman” (Iran) Cel mai bun lungmetraj de animaţie: ”Zootopia” Cea mai bună regie artistică: ”La La Land” Cel mai bun scenariu adaptat: ”Moonlight” (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney) Cel mai bun scenariu original: ”Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan) Cea mai bună imagine: ”La La Land” Cel mai bun montaj: ”Hacksaw Ridge” Cea mai bună coloană sonoră: ”La La Land” Cel mai bun cântec original: «City of Stars» (”La La Land”) Cel mai bun montaj de sunet: ”Arrival” Cel mai bun mixaj de sunet: ”Hacksaw Ridge” Cele mai bune efecte vizuale: ”The Jungle Book” Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: ”Suicide Squad” Cele mai bune costume: ”Fantastic Beasts and Where to Find Them” Cel mai bun scurtmetraj animat: ”Piper” Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: “Sing” Cel mai bun lungmetraj documentar: ”O.J.: Made in America” Cel mai bun scurtmetraj documentar: “The White Helmets” Cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala a fost transmisă în direct de postul american ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume, scrie news.ro. Evenimentul a fost prezentat de Jimmy Kimmel. Sursă: publika.md Record Lista câștigătorilor de Oscar 2017 apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.