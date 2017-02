De ce Igor Dodon a devenit președinte? Răspunsul Maiei Sandu

15:37

Preşedintele Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Turcia în Moldova, Hulusi Kilic. The post Preşedintele Dodon s-a întâlnit cu Ambasadorul Turciei: S-a discutat despre vizita lui Erdogan la Chişinău appeared first on Independent.