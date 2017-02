Republica Moldova are ce învăța de la Estonia. Asta nu o spun diplomații, o denotă situația reală: unde sunt estonienii și unde suntem noi

01:27

Sunteți în proces de a forma o nouă formațiune politică – Partidul Unității Naționale. Cine va parte din noul partid și cum decurg negocierile cu mici formațiuni de dreapta? Aveți semnale și de foștii colegi din PL că ar dori să fie se alăture? Îmi doresc ca Partidul Unității Naționale sa devină un partid al tinerilor și se lucrează în acest sens. Din grupul de inițiativă fac parte foarte mulți tineri, dar și oameni cu experiență politică, mai ales în teritoriu. Republica Moldova are nevoie de schimbarea clasei politice iar acest lucru nu se poate realiza fără implicarea tinerilor. În ceea ce privește discuțiile despre unificarea dreptei naționale, ele au existat și vor continua după ce vom înscrie partidul. Avem nevoie de această reunificare și sper sa putem lăsa orgoliile la o parte pentru că altfel riscăm ca în 2018 Republica Moldova să reintre cu totul sub controlul Federației Ruse. Din foști colegi de la PL au venit și probabil că vor mai veni în special din teritoriu. V-ați gândit și la eventuale alianțe mai extinse? Poate cu PAS-ul Maiei Sandu care provine tot din zona de dreapta pro-europeană? Dânsa nu a spus nu unor viitoare discuții cu PUN, dar că așteaptă întâi să vadă cine va face parte din formațiunea Dvs. Eu am sprijinit-o pe Maia Sandu în campania electorală și nu regret nici un moment acest lucru. Cred că Republica Moldova a pierdut foarte mult prin nealegerea Maiei Sandu în funcția de președinte. Îmi doresc o alianță și o colaborare cu partidul Maiei Sandu. Pentru anul 2018 este necesar colaborarea tuturor forțelor pro-europene pentru că ne paște un mare pericol. Din acest motiv, este necesară apariția unei noi clase politice, formată din tineri bine pregătiți dispuși sa-și asume reformarea statului pe baze europene care să permită evoluția către structurile euro-atlantice, iar colaborarea partidelor pro-europene este nu doar necesară, dar și obligatorie. Igor Dodon a declarat la Bruxelles că este gata să denunțe Acordul de Asociere cu UE, în cazul în care, la viitoarele alegeri parlamentare, majoritatea se va forma în jurul PSRM. Cât de probabil este un astfel de scenariu? Igor Dodon a spus la Bruxelles ceea ce dorește Federația Rusă sa facă în Republica Moldova. Eu cred că venirea PSRM la putere ar putea duce la denunțarea Acordului de Asociere, lucru ce ar echivala cu căderea de pe hartă a Republicii Moldova. În primul rând ca o denunțare a acestui acord ar lăsa Republica Moldova fără nici un fel de tratat cu UE apoi, într-un timp destul de scurt, s-ar putea ajunge la reintroducerea vizelor, încetarea sprijinului financiar și transformarea Republicii Moldova într-o exclava a Rusiei. PSRM este deja în campanie pentru parlamentare cu Dodon pe post de „locomotivă”. Credeți că vor mai avea loc ele la termen, adică spre sfârșitul lui 2018? Cred că alegeri anticipate nu vor exista. Cel puțin la acest moment nu există premize pentru alegeri anticipate. Doar o criză guvernamentală, majoră, ar putea duce la un astfel de scenariu. Din păcate, Igor Dodon a rămas în campanie electorală și va continua pe această notă conflictuală. Ce șanse credeți că va mai avea Republica Moldova, în următoarea legislatură, să continue drumul european prin formarea unei coaliții pro-europene? Actualele partide aflate la guvernare nu mai sunt o soluție la actuala stare de lucruri din Republica Moldova. Însă, cei aflați astăzi la guvernare trebuie sa-și ducă mandatul până la capăt pentru că alegerile anticipate, la acest moment, ar fi un dezastru pentru Republica Moldova și ar favoriza stânga pro-rusească. Șansa Republicii Moldova de a continua vectorul european o reprezintă reformarea clasei politice, aducerea de oameni noi, care nu sunt parte a sistemului ticăloșit, profesioniști, cu viziune și cu soluții la problemele actuale ale Republicii Moldova. Ca ministru al Apărării, ați militat constant pentru profesionalizarea armatei alături de partenerii europeni și din NATO. Dodon a anulat recent o oportunitate ca ei să continue aceste exerciții militare cu care s-au obișnuit în ultimii ani. Credeți că acest lucru va deveni o constantă a lui Dodon și cum este afectată capacitatea de apărare a țării, implicit securitatea ei din acest punct de vedere? Nu trebuie sa-l privim pe Igor Dodon ca pe un om cu idei. El este un simplu executant al ordinului venit de la Moscova. Blocarea participării soldaților noștri la exercițiile militare cu alte state este un atentat la securitatea națională a Republicii Moldova. Din cauza resurselor limitate, o bună parte din pregătirea de luptă a Armatei Naționale se realizează în cadrul unor astfel de exerciții bilaterale sau multilaterale. Blocarea de către Igor Dodon a participării la astfel de exerciții afectează direct pregătirea de lupta a armatei noastre. Igor Dodon pur și simplu sabotează pregătirea de luptă a Armatei Naționale. Vina pentru neparticiparea ostașilor noștri o poartă și actuala conducere a ministerului. Nu trebuiau să ceară acceptul lui Igor Dodon pentru a participa la exercițiul din România. Înainte de a fi demis, eu am obținut acordul de la președintele Nicolae Timofti, iar el a aprobat planul de participare a soldaților pe tot anul 2017. Am obținut din timp acest acord, deoarece eram conștient că Igor Dodon se va opune participării militarilor noștri la exercițiile externe. Din păcate, pentru a-și pune un om loial la Ministerul Apărării, Mihai Ghimpu, a sacrificat securitatea națională a Republicii Moldova. Cred că Igor Dodon va continua să se opună participării militarilor noștri la astfel de exerciții. Sper ca premierul Republicii Moldova să în teleagă efectul negativ al neparticipării noastre la aceste exerciții și să-și asume trimiterea soldaților la antrenamentele ce vor avea loc în exteriorul țării atât la nivel bilateral cât și multilateral. Propaganda rusească de la Chișinău a afirmat recent că România vă va finanța proiectul politic? Chiar dacă jurnaliștii RISE au demonstrat cu documente cum PSRM a primit bani rusești prin offshor-urile din Bahamas la prezidențiale? Cum l-ați răspunde acestora? România nu este Rusia și nu finanțează partide politice în Republica Moldova. Nu finanțează nici direct, nici prin offshor-uri. Tot ce finanțează România în Republica Moldova se face în mod transparent și în interesul cetățenilor noștri nu în interesul vreunei persoane sau partid politic. Partidul Unității Naționale nu este finanțat nici din România și nici de o persoană din Republica Moldova. Partidul Unității Naționale nu este patronat de nici un oligarh mai mare sau mai mic. Ne auto-finanțăm și acest lucru nu se va schimba. Nimeni din membri sau activiștii noștri nu este plătit. Mizăm foarte mult pe voluntariat și pe dorința tinerilor de a face schimbarea în Republica Moldova.