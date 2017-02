Uniunea Europeană se schimbă; Ce se va întâmpla cu țările din Est

14:57

Președintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a avertizat FIFA că vor exista consecințe dacă Europa nu va primi cel puțin 16 locuri la ediția din 2026 a Cupei Mondiale, la care... The post Președintele UEFA nu va accepta mai puțin de 16 echipe europene la CM 2026 appeared first on Independent.