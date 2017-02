Ion Creangă, omagiat pe ambele maluri ale Prutului

15:17

Viceministrul afacerilor externe al Turciei, Ahmet Yildiz, a efectuat duminică o vizită la Comrat, prilej cu care a discutat cu autoritățile regiunii autonome găgăuze despre implementarea unor proiecte cu susținerea financiară a Ankarei. Finalizarea reconstrucției Casei de cultură din Comrat și deschiderea unei bănci turcești în Găgăuzia au fost principalele proiecte pe care Turcia [&hellip The post „Intervenții chirurgicale” ale Turciei în regiunea autonomă Găgăuzia a Rep. Moldova. Erdoğan este așteptat la Comrat appeared first on InfoPrut.