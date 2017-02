Ankara critică declarațiile ministrului de externe austriac privind vizita președintelui turc Erdogan

20:12

Fie ca o facem din plictiseala sau pentru a fi mai informati, acest obicei ne poate influenta si sanatatea. In urma unui studiu realizat de GigaOm, s-a dovedit ca lumina albastra a telefonului ne poate afecta somnul si chiar sanatatea. Se pare ca lumina artificiala generata de ecranele acestor device-uri afecteaza modul in care corpul nostru produce melatonina, care are un rol important in reglarea ceasului biologic. Glanda care secreta aceasta substanta este foarte sensibila, iar potrivit cercetatorilor secreta cantitatea necesara de melatonina doar in conditii de bezna total, scrie kfetele.ro.