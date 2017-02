Bărbatul care a donat cel mai mult sânge din lume: A salvat vieţile a peste două milioane de copii

14:47

Serbia a deschis două noi capitole în negocierile sale de aderare la Uniunea Europeană - Capitolul 20 (întreprinderi și politica industrială) și Capitolul 26 (educație și cultură) - în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale UE-Serbia luni la Bruxelles, transmite agenția Tanjug. The post Serbia a deschis două noi capitole în negocierile sale de aderare la UE appeared first on Independent.