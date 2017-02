(video) Armand Goșu: Prin felul său de a gestiona lucrurile în Chișinău, Chirtoacă a discreditat România

16:37

Neil Fingleton, gigantul Mag the Mighty din distribuția celebrei serii de televiziune „Game of Thrones” („Urzeala tronurilor”) a decedat la vârsta de 36 de ani. Actorul a murit sâmbătă din cauza insuficienței cardiace, potrivit cotidianului The Guardian care citează un comunicat publicat duminică pe pagina de Facebook a grupului Tall Persons Club (Clubul Persoanelor Înalte) din Marea Britanie.