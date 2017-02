(VIDEO) Bill Gates vrea taxarea roboţilor care iau locurile de muncă ale oamenilor

13:37

Acum trei ani, Parlamentul European vota eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană. Astfel, cetăţenii moldoveni, posesori ai unui paşaport biometric, pot călători liber, oriunde în Schengen, timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. The post Trei ani de când Parlamentul European a votat eliminarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni appeared first on Independent.