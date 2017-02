Igor Dodon anunţă: Voi primi în audiență cetățenii în ultima zi de luni a fiecărei luni

13:57

Programul legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru 2017 a fost aprobat astăzi, la prima ședință din sesiunea de primăvară a Parlamentului. "Programul cu 111 acțiuni ne mobilizează și ne ajută să ne organizăm cum este mai bine. Vom depune eforturi pentru accelerarea implementării Acordului de Asociere. […]