Ești dornic de a avea o carieră în IT peste hotarele țării? Un proiect nou pentru specialiștii IT din Moldova

16:12

Asociația pentru Dezvoltare Creativă vă invită la Competiția Națională Odyssey of the Mind Moldova (Odiseea Cugetului), ce se va desfășura pe 4 martie 2017, în cadrul Centrului Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, str. Ștefan cel Mare 169, începând cu ora 10:00. Articolul (foto) În weekend ești așteptat la Competiția Națională Odyssey of the Mind Moldova 2017 apare prima dată în #diez.