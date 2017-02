Averea fostului premier Vlad Filat va fi scoasă la licitaţie

12:17

Premierul britanic Theresa May intenționează să anunțe în jurul datei de 15 martie sfârșitul liberei circulații pentru cetățenii comunitari care vor dori să intre în Regatul Unit, anunț ce va fi făcut în aceeași zi cu activarea negocierilor pentru Brexit, scrie cotidianul The Telegraph, în ediția de luni. The post Theresa May intenționează să anunțe în martie sfârșitul liberei circulații pentru cetățenii comunitari appeared first on Independent.