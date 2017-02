(foto) Șase antreprenori din domeniul modei au fost selectați să participe la „Fashion Acceleration Program”

13:12

Neil Fingleton, gigantul Mag the Mighty din distribuția celebrei serii de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor") a decedat la vârsta de 36 de ani, informează Agerpres. Articolul A decedat un actor din renumitul serial „Game of Thrones”. Avea doar 36 de ani apare prima dată în #diez.