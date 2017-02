Paza de coastă a Spaniei a salvat 257 de migranți africani la sfârșitul săptămânii trecute

11:48

Rusia va consolida capacitățile Forțelor de operațiuni speciale pentru ca acestea să fie pregătite să asigure securitatea Federației Ruse și a aliaților ei, a declarat luni președintele rus Vladimir Putin, citat de Agerpres.