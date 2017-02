Scoţia a ameninţat cu un nou referendum. Londra e supărată

10:42

Iata in ce zodii sunt nascute mimozele: Rac Cu femeia Rac trebuie sa te porti foarte atent. E timida de felul sau si nu prea stii la ce reactii sa te astepti din partea sa. Uneori incepe sa planga atunci cand aude necazurile unui necunoscut sau cand primeste o veste proasta. E o delicata, o visatoare care spera sa faca lumea mai buna prin faptele sale. Femeia Rac e naturala, pasionala si foarte dulce. Nu ai cum sa nu o iubesti, in ciuda toanelor sale care te pot duce uneori la disperare. Balanta Raceala pe care o afiseaza femeia Balanta ascunde, de fapt, o sensibilitate crescuta. Nativa sufera cel mai mult atunci cand e stapanita de gelozie. Se va inchide in ea si cu greu vei mai reusi sa faci sa vorbeasca. Balanta este eleganta, fina, are gesturi tandre si un zambet gingas. Feminitatea ei ii accentueaza si mai mult latura sensibila. Viseaza cu ochii deschisi si e in stare sa se supere daca incerci sa o aduci cu picioarele pe pamant. Pesti Nativele Pesti sunt suflete nobile extrem de sensibile. Nu suporta sa fie contrazise si sunt afectate atunci cand nu sunt lasate sa isi spuna parerea. Sunt usor impresionabile si au nevoie sa fie inconjurate cu iubire. Pun la suflet orice neimplinire si devin suspicioase, iar atunci cand se confrunta cu rautatea oamenilor sufera enorm de tare. Atunci cand sunt ranite sau traiesc o dezamagire in dragoste pot deveni foarte razbunatoare, potrivit ele.ro.