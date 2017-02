UE a prelungit cu un an embargoul livrărilor de arme pentru Belarus

10:57

Organizațiile de Tineret ale partidelor PAS, PPPDA și PLDM îşi unesc forţele şi iniţiază o companie de colectare de semnături pentru asigurarea accesului liber în căminele studențești pentru locatari. The post Acces liber în cămine 24/24: Tinerii din PAS, PPDA şi PLDM îşi unesc forţele şi lansează campania „Uşi Deschise” appeared first on Independent.