Tinerii din PAS, PPDA şi PLDM vor acces liber al studenților în cămine indiferent de oră

Ministrul Sănătății Ruxanda Glavan a anunţat vineri, 24 februarie, că cuplurilor infertile pot să beneficieze de o procedură de fertilizare in vitro gratuită, în baza poliței de asigurare medicală. Familiile interesate sunt îndemnate să depună dosarele la Comisia de evaluare, instituită în cadrul Institutului Mamei și Copilului. Astfel, procedura de fertilizare in vitro gratuită poate […]