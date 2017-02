FLASH! Socialiștii REGRETĂ incidentul PENIBIL de la Ambasada SUA din Chișinău

10:17

Manastirea Panagia Sumela din Trabzon, Turcia, pastreaza in cadrul programului sau iconografic o fresca originala ce infatiseaza Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Ineditul acestei reprezentari (deoarece scena exista de altfel in multe alte locasuri de cult) consta in faptul ca in aceasta Sfantul Ierarh Nicolae este reprezentat palmuindu-l pe ereticul Arie, potrivit crestinortodox.ro. Detalii […]