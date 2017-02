Ce soluții noi a identificat compania Timac Agro East privind nutriția culturilor agricole

13:27

Anul 2016 a fost un an excelent pentru cultura de rapita, fermierii au reusit sa insamanteze in jur de 25.000 ha, iar productiile obtinute au fost cele mai bune din ultimii 5 ani, fermierii strangand in 2016 peste dublu volumului de rapita fata de 2015, in conditiile in care pretul a fost de asemenea unul […]