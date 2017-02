Neil Fingleton, gigantul de 2,33 metri din „Game of Thrones” a decedat la 36 de ani

19:21

Administraţia americană a cerut vineri companiilor interesate să depună până în martie proiectele pentru construcţia zidului de la frontiera cu Mexicul, urmând ca, în aprilie, să se înceapă adjudecarea contractelor, informează EFE.