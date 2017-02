Cei 14 judecători reţinuţi în dosarul de spălare de bani ar putea scăpa de pedeapsă

17:29

Peste 15.000 de oameni, potrivit organizatorilor (5.000, potrivit poliției), au mărșăluit duminică în centrul Moscovei pentru a cere să se facă dreptate cu ocazia comemorării a doi ani de la asasinarea liderului opoziției, Boris Nemțov, împușcat la 27 februarie 2015 la câțiva metri de Kremlin, și pentru a-i solicita președintelui rus Vladimir Putin să-i găsească pe vinovați, transmit EFE și AFP. The post (FOTO) Mii de ruși cer să se facă dreptate la comemorarea a doi ani de la asasinarea lui Boris Nemțov appeared first on Independent.