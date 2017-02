Un bărbat a trimis timp de 60 zile câte un SMS pentru a câştiga un automobil. A ajuns însă în instanţa de judecată

17:27

Guvernul va acorda tot sprijinul necesar pentru facilitarea procedurilor de acreditare a şefului şi personalului Oficiului de Legătură NATO la Chișinău, precum şi pentru buna funcţionare a acestuia, a declarat joi, 23 februarie, premierul Pavel Filip în cadrul unei convorbiri telefonice cu Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Jens Stoltenberg.