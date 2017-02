(VIDEO) Piesa care a câștigat semifinala Eurovision România; A acumulat maximum de puncte

13:37

Un autocar în care se aflau 17 persoane a luat foc, duminică dimineaţa, pe drumul naţional ce leagă Reşiţa de Bocşa, judeţul Caraş-Severin, călătorii autoevacuându-se în momentul în care au simţit miros de fum.