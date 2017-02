(VIDEO) New York Times va difuza o replică usturătoare pentru Trump, în timpul galei Oscar

12:37

Ruşii vor participa duminică la un marş în memoria liderului opoziţiei Boris Nemţov, care a fost asasinat în urmă cu doi ani pe în apropiere de Kremlin. Nemţov era cunoscut drept un politician reformator şi un critic înverşunat al preşedintelui Vladimir Putin, transmite BBC.