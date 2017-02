Show pe patru roți la Ialoveni! Adrenalină, noroi şi sute de cai putere la o cursă extremă cu mașini de teren

17:12

TAXIMETRIST BEAT! Cum a fost descoperit de oamenii legii (VIDEO) Un şofer, bătut de o poliţistă! Gluma care a enervat-o rău pe agentă Întâmplare amuzantă pe un câmp înzăpezit din Rusia. Şoferul unui UAZ s-a enervat rău când a văzut că maşina lui a rămas blocată în nămeţi. Bărbatul a trântit portiera, iar puntea din... The post FAZĂ AMUZANTĂ! Ce a păţit un şofer care a trântit portiera (VIDEO VIRAL) appeared first on AutoStrada.md.