Descoperire surprinzătoare făcută de sonda Rosetta pe o cometă

10:17

Incident şocant, noaptea trecută, în Statele Unite. Un camion a intrat în mulţimea care asista la o paradă populară, în centrul oraşului New Orleans. Cel puţin 28 de persoane au fost rănite. The post Un camion a intrat în mulțime la New Orleans, în timpul unei parade: Cel puţin 28 de răniți appeared first on Independent.