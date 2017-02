În această seara România îşi desemnează finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision 2017

17:58

Echipa RoboRangers a câștigat a treia ediție a FIRST LEGO League din Moldova și ne vor reprezenta țara la Campionatul european FIRST LEGO League din Danemarca, care se va desfășura în luna mai. Articolul (foto, video) Câștigătorii FIRST LEGO League Moldova 2017 au creat o hrănitoare inteligentă apare prima dată în #diez.