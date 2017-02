Cinci persoane au fost rănite după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni, în sud-estul Londrei

09:27

Deputatul liberal-democrat Maria Ciobanu condamnă plecarea lui Simion Grișciuc din fracțiunea PLDM, declarând că acesta este un măscărici care a însușit de la viață doar cum să se lingușească pe lângă „cei mari și tari". The post Critici dure din partea colegilor la adresa lui Simion Grișciuc, cel care a părăsit PLDM appeared first on Independent.