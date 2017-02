Eduard Harunjen vrea anchetarea unui judecător

08:57

Lungmetrajul „Batman v Superman: Dawn of Justice" şi un documentar care o critică pe Hillary Clinton, candidata Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale din Statele Unite, intitulat „Hillary's America", au câştigat fiecare patru trofee, sâmbătă, la Los Angeles, la gala premiilor Zmeura de aur, distincţii ce recompensează cele mai slabe prestaţii actoriceşti şi filme din anul precedent, informează Reuters. The post Zmeura de aur: Batman v Superman şi un film anti-Hillary Clinton sunt cele mai proaste din 2016 appeared first on Independent.