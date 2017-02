Scene ca în filme la Telenești: O tânără, răpită din curtea sa de patru indivizi

21:37

George Clooney i-a adus un omagiu emoţionant soţiei sale,Amal, însărcinată cu gemeni,în cadrul celei de-a 42-a ediţii a galei Premiilor César, echivalentul european al Premiilor Oscar, ce a avut loc vineri seară,la Paris,actorul american fiind distins cu un premiu onorific,potivit contactmusic.com. The post George Clooney, omagiu emoţionant adus soţiei sale,la gala César: Discurs incisiv la adresa lui Trump appeared first on Independent.