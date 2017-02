Un autocar în care se aflau 17 persoane a luat foc pe un drum din judeţul Caraş-Severin

10:58

Cu toate că zmeura nu este la fel de populară precum alte fructe de pădure, aceasta are un gust delicios și, în plus, câteva beneficii pentru sănătate greu de refuzat. Zmeura are un conținut bogat de fibre, antioxidanți și vitamine. De asemenea, reprezintă o sursă perfectă de acid elagic, care oprește creșterea celulelor canceroase. Mai multe despre consumul de zmeură și avantajele pe care le aduce vieții tale poți regăsi mai jos.