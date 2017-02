O inimă simbol al campaniei „Fără ură” va fi creată de 1 martie la Chișinău

15:42

Atunci când se înregistra pentru bursa UWC știa că acest colegiu are scopul de a educa tinerii pentru pace și un viitor sustenabil. „După ce am fost selectat, mi-a trebuit cam o săptămână să conștientizez faptul că am obținut o bursă de studii la cel mai mare UWC, care se află în alt colț al lumii, în Singapore", își amintește Radu Lungu. Acum, la câteva luni de studii, tânărul ne-a povestit mai multe despre această experiență și cum a reușit să se integreze în cultura țării.