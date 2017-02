Rusia: Marş de comemorare la doi ani de la uciderea lui Boris Nemţov în apropiere de Kremlin

19:27

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, a confundat vineri noapte steagul Nicaraguei cu cel al Israelului și l-a afișat în două mesaje de sprijin pentru poporul evreu publicate pe Twitter, transmite sâmbătă EFE.