Un vehicul a intrat în mulțime în timpul unei parade, la New Orleans: Cel puțin 28 de răniți (FOTO/VIDEO)

18:42

Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins ca inadmisibile recursurile depuse de apărarea și acuzarea fostului premier Vlad Filat, condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Decizia luată de magistrați este una irevocabilă, notează Today.MD. Conform sentinței de condamnare a instanței de fond, Vlad Filat s-a ales cu o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu amendă în mărime de 3.000 de unităţi convenţionale (60 mii lei), cu privarea dreptului de a deţine anumite funcţii publice pe o perioadă de 5 ani și cu retragerea distincției de stat Ordinul Republicii, iar executarea pedepsei cu închisoare într-un penitenciar de tip închis. Contactat de Deschide.MD, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că și procurorii au contestat decizia magistraților de la Curtea de Apel. În acest context, amintim că la sfârșitul lunii decembrie Viorel Morari a declarat în cadrul unui interviu că „argumentele aduse de acuzare sunt temeinice şi credea atunci că CSJ ar trebui să le ia în calcul”. Mai jos puteți să vedeți lista bunurilor mobile și imobile care au fost confiscate de la Vlad Filat. - Volkswagen Tuareg, anul fabricării 2013, cu număr de înmatriculare C QU 852, a cărui valoare contractuală constituie 973.828 lei. - Toyota Land Cruiser 200, anul fabricării 2013, cu numărul de înmatriculare C QW 212, a cărui valoare contractuală constituie 1.246.266 lei. - Volkswagen Tuareg, anul fabricării 2013, cu numărul de înmatriculare C QX 705, a cărui valoare contractuală constituie 1.018.124. - Porsche Cayenne, anul fabricării 2013, cu numărul de înmatriculare C QN 462, a cărui valoare contractuală constituie 1.255.976 lei. Totodată, se aplică măsura de siguranță prin confiscarea specială față de bunurile care constituie contravaloarea remunerației ilicite în sumă de 791.298.222,78 lei și anume: - Cota socială a companiei „Capital Invest Company” SA, de 49,4% din acțiunile companiei, în valoare de peste 6 mln 270 mii lei. - Cota din altă companie, de peste 35% din acțiunile companiei Ipteh SA, în valoare de peste 4 mln 413 mii lei. - Imobilul amplasat pe strada Mitropolit Gurie Grosu 27 din municipiul Chișinău, a cărei valoare a fost estimată la peste 4 mln 622 mii lei. - Cota de 95,3% din compania ”Capital Invest Company” SA, care a fost estimată la valoarea de peste 5 mln 795 mii lei. - Teren amplasat în municipiul Chișinău pe strada Ismail 33/1 cu valoare cadastrală de 1 597 859 lei. - Construcție pe strada Ismail 33/1 din capitală, în valoare estimată la peste5 mln 911 mii lei. - Teren de pâmânt pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de peste 15 mln 095 mii lei. - Construcție amplasată pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de peste 62 mln 791 mii lei. - Construcție amplasată pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de peste 17 mln 896 mii lei. - Altă construcție pe pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de 1 175 540 lei. - Încăpere pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de 337 141 lei. - Construcție pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de 571 mii lei. - Încăpere pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 din capitală, cu valoare cadastrală de 316 863 lei. Vlad Filat a fost reținut de ofițerii CNA în luna octombrie 2015, fiind lipsit de imunitatea de deputat și pus sub învinuire în plenul Parlamentului. Filat a fost condamnat pentru că în perioada când deţinea funcţia de prim-ministru, ar fi primit de la Ilan Shor bani şi bunuri în sumă de 250.000.000 de dolari pentru acordarea diferitor servicii. The post Condamnarea lui Filat a devenit DEFINITIVĂ. CSJ a lăsat în vigoare sentința de 9 ani pentru AFACEREA BEM appeared first on Moldova 24.