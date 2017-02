„Agentul secret” al lui Dodon a deschis gura

05:28

Stim cu totii cat de revigorant poate fi un pui de somn la timpul potrivit. Iar in unele tari, somnul de dupa-amiaza este o adevarata traditie. In culturile occidentale corporatiste, aceasta traditie poate fi considerata lene, insa inainte de a avea aceste prejudecati, afla ca puiul de somn are numeroase beneficii asupra sanatatii. Marile companii precum Google sau Apple au inceput sa constientizeze acest lucru si le acorda ...