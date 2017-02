Control înăsprit la graniţele Ungariei

10:47

Fertilizare in vitro gratis, de astăzi. Totuși, cuplurile ar putea cheltui 25.000 de lei Cuplurile infertile pot beneficia, de astăzi, de fertilizare in vitro gratuită, în baza poliței de asigurare medicală, a anunțat Ministerul Sănătății. Familiile interesate pot depune dosarele la Comisia de evaluare, instituită în cadrul Institutului Mamei și Copilului. Detalii la tel.: (022) 56 79 31. Ulterior, cuplurile eligibile vor alege instituția medicală care va efectua procedura de fertilizare in vitro. Compania Națională de Asigurări în Medicină va achita, pentru o procedură de fertilizare in vitro, peste 31.700 de lei. Această sumă nu include costurile pentru medicamentele administrate de beneficiari în condiții de ambulatoriu, al căror cost se poate ridica la 25.000 de lei. Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor de reproducere umană asistată medical poate fi accesat aici. Potrivit datelor oficiale, în R. Moldova există peste 140.000 de cupluri care nu pot concepe copii. Sursă: RTR Moldova Record