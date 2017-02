Un camion a intrat în mulțime la New Orleans, în timpul unei parade: Cel puţin 28 de răniți

16:47

Preşedintele SUA, Donald Trump, a intensificat atacurile împotriva jurnaliştilor, catalogându-i "duşmani ai poporului", condamnând şi tolerarea de către Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a dezvăluirilor de informaţii clasificate care periclitează siguranţa naţională, comentează cotidianul The New York Times. The post New York Times: Trump intensifică atacurile contra presei şi critică FBI după dezvăluirea unor informaţii secrete appeared first on Independent.