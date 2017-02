(FOTO) Lupta din umbra împotriva lui Trump şi Putin

13:47

Democraţii americani, încercând să-şi revină după înfrângerea lor în alegerile prezidenţiale şi copleşiţi de manifestaţiile anti-Trump spontane, îşi aleg noul şef al partidului sâmbătă pentru a relua iniţiativa împotriva preşedintelui şi a republicanilor, informează AFP, potrivit Agerpres.