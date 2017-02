SunStroke Project va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2017.Va cânta o piesă dedicată soacrelor

13:17

Ministerul Sănătății a precizat joi, 23 februarie, că noile tarife pentru serviciile medicale nu vor afecta cetățenii care dețin poliță de asigurare medicală. Mai exact, aproape 86 la sută din populație va avea acces la servicii medicale gratuite și tratamente compensate. Totodată, instituţia a declarat că speculațiile, potrivit cărora majorarea tarifelor va limita accesul oamenilor, […]