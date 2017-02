Coreea de Nord a încercat un prim contact cu Trump, dar fără succes

10:57

Așa-numită „stabilitate", inclusiv în sectorului financiar-bancar, invocată obsesiv de guvernarea oligarhică este doar un paravan în spatele căruia se comit noi fraude. După „jaful secolului" care ne-a făcut celebri în întreagă lume, delapidările continuă prin acordarea deliberată a creditelor neperformante.