5 comori misterioase din timpul celui de-al Doilea Război Mondial care încă nu au fost descoperite

08:17

Din galeria actorilor care nu s-au bucurat de aprecierea Academiei Americane de Film cu un Oscar pentru interpretare fac parte nume grele, actori cu un talent impresionant care însă au fost trecuţi cu vederea. Robert Redford, Charlie Chaplin, Cary Grant, Peter O'Toole, Edward Norton sau Johnny Depp sunt printre cei mai iubiţi şi talentaţi actori care n-au primit niciodată Oscar pentru interpretare. The post (GALERIE FOTO) 42 de actori nedreptăţiţi de Academia Americană de Film: Ce staruri uriaşe n-au primit niciodată Oscar pentru interpretare appeared first on Independent.