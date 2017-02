Peste 15 mii de turiști au vizitat Republica Moldova în 2016; Vezi din ce țări au venit cei mai mulți străini

08:17

Decizia de numire a democratului Vasile Botnari în șefia MoldovaGaz a fost luată la cel mai înalt nivel posibil, întrucât acesta face parte din cercul intim al lui Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta susține fostul prim-ministru Ion Stuza.