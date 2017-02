Un bărbat a rămas captiv la propriul balcon! Copilul său de doi l-a închis pentru a se juca la tabletă

12:37

Scenă neobişnuită la Primăria Chişinău. Consilierul municipal din partea PSRM, Vitalie Mucan, i-a înmânat joi, 23 februarie, primarului capitalei Dorin Chirtoacă o cupă cu noroi. Consilierul „l-a felicitat” pe primar de felul în care arată capitala, mai ales de noroiul de pe străzi, menţionând că „Chişinăul s-a schimbat foarte tare, „datorită” primarului”. „De fapt, acest […] The post Un consilier socialist i-a înmânat lui Dorin Chirtoacă o cupă plină cu noroi. Cum a reacţionat primarul// FOTO appeared first on Moldova.org.