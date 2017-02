ACCIDENT GRAV! Două autobuze s-au ciocnit frontal: SUNT MORȚI și RĂNIȚI

12:12

GROAZNIC! (VIDEO 18+) :ODacă ai fost martorul unei situaţii periculoase pe drum, expediază imaginile surprinse la adresa contact@autostrada.md, ori prin Viber sau Whatsapp la telefonul 060 88 11 00. Опубликовано Autostrada 21 февраля 2017 г. Şoferiţă din Hânceşti, prinsă beată la volan! Ce le-a spus poliţiştilor (VIDEO) CASCADORIE UNICĂ! Salt uimitor pe cel mai mare... The post ROATA UCIGAŞĂ! Ce a păţit un bărbat care mergea pe trotuar (VIDEO 18+) appeared first on AutoStrada.md.