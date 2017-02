Twitter a început să blocheze conturile unde sunt publicate injurii la adresa persoanelor publice

17:37

În urmă cu 100 de ani, pe 5 februarie 1917, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat Legea privind imigraţia, prima legislaţie care limita într-un mod dramatic imigrarea în SUA. Legea era clară – excludea total cetăţenii anumitor ţări, şi de asemenea includea anumite condiţii care nu îi avantajau pe cei nevoiţi din punct de vedere material sau social să părăsească ţara de origine. La 100 de ani de atunci, când drepturile omului sunt mai importante ca niciodată, preşedintele Americii a adoptat o poziţie asemănătoare. Cât timp a mai rămas până concretizarea unei legi care să promoveze discriminarea? The post 100 de ani de la prima interzicere a imigranţilor în SUA. Ne întoarcem în trecut? appeared first on Independent.