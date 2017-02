(GALERIE FOTO) 42 de actori nedreptăţiţi de Academia Americană de Film: Ce staruri uriaşe n-au primit niciodată Oscar pentru interpretare

17:07

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus vineri că ţara sa ar putea organiza un referendum privind reinstituirea pedepsei cu moartea dacă Parlamentul nu reuseşte să aprobe o astfel de măsură, relatează The Associated Press. The post Preşedintele Turciei optează pentru organizarea un referendum privind reinstituirea pedepsei cu moartea appeared first on Independent.