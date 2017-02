Horoscopul zilei: Află ce ţi-au pregătit astrele pentru astăzi, 25 februarie

TAUR Este greu să renunţi la comoditate, putem inţelege, este doar sâmbătă. Dar ai multe de făcut în gospodărie, curăţenie în primul rând. Sfatul stelelor este să ceri un ajutor calificat. In viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Dacă astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci. GEMENI Nu ştie nimeni cum să-ţi intre în voie. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Sâmbăta aceasta analizează şi descoperă cauzele înstrăinării tale. Relaxează-te! Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii târzii. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival, sau concert de jazz. Tu vrei la munte! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi, scrie evz.ro. RAC O stare te cuprinde azi, nemotivat. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fa un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitatia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului. LEU Această dimineaţă de sâmbătă îţi aduce o nouă atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de bunele tale intenţii. Te hotărăşti să nu te mai înduioşezi chiar de la prima strigare. Perioada favorizează nativii din prima jumătate a zodiei. Toată lumea se grăbeşte. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Trebuie doar să inspiri încredere şi să asiguri pe cei din jur că se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, sa ţii la părerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul si umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat. FECIOARĂ Imaginezi feluri de mâncare complicate, dar delicioase. Nu te opri, ceva-ceva tot o să iasă! In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu a bucătariei şi a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda intr-o zi când nu are bani! BALANŢĂ E o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât ai cheltuit luna aceasta. Se apropie cheltuielile de primăvară şi trebuie să ai rezerve! Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că... sună un prieten. Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara poți să primeşti o veste, care te poate bucura. SCORPION Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. In jungla asta de beton ai luptat cu abilitate ca să ajungi unde eşti, intreabă-te daca eşti dispus “sa calci peste cadavre” ca să continui o traiectorie ascendenta. Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la petrecerea târzie de Dragobete. Duminica, zi de ordine şi curăţenie! SAGETATOR Sâmbătă plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt în acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra ! CAPRICORN Eşti bine. Este urmare satisfacţiei de a respecta programul de sâmbătă. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de Dragobete de care esti responsabil, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile! VĂRSATOR Eşti stabil afectiv, aşa că poţi lua decizia corectă. Şoapte pe înserat şi vremea ciudată te ajută să devii mai sentimental decât de obicei. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, petreceri de Dragobete, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan este devorat de monştrii! PEŞTI Azi eşti ca un peşte în apă, sau în acvariul în care îţi desfăşori programul obişnuit de sâmbătă. Distrează-te! Totuşi, mai schimbă din rutină, găseşte şi alte distracţii şi locuri plăcute. Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere de ziua ta de naștere sau a unui cozodiacal, sau un întârziat Dragobete, sau pur şi simplu să stai relaxat în pat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md